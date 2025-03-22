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Игрок «Спартака» Якупова: мы знаем Бивола, он знает Роналду. Между нами одно рукопожатие!

Игрок «Спартака» Якупова: мы знаем Бивола, он знает Роналду. Между нами одно рукопожатие!
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Полузащитник женской команды «Спартака» и сборной России Лина Якупова рассказала о знакомстве с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе российским боксёром Дмитрием Биволом.

– В Турции вы как раз пересеклись с боксёром Дмитрием Биволом накануне его боя-реванша против Артура Бетербиева. Пообщались?
– Да, мы жили в том же отеле, где он готовился к бою. Мы с девчонками собирались в лобби, играли в UNO. Как-то раз он и ребята из его тренерского штаба подошли перекинуться парой фраз, и мы стали играть в UNO все вместе. Рассказали, что играем в футбол, они ответили, что занимаются боксом. Я подумала, что это какие-то любители — обычные такие ребята в спортивных костюмах. Говорю: ставлю нашего бойца против вашего, у нас в команде раньше боксировала вратарь Лиза Щербакова. В общем, пошутили и разошлись. Потом списались, и я увидела, что это реально боксёры и что у Дмитрия своя большая команда тренеров, массажистов, администраторов, менеджеров. Они дружат с хозяином отеля, и он сделал для него зал для занятий боксом, где Дмитрий готовился к бою.

Конечно, я была очень рада за него. Он открытый, простой парень, который много тренировался, а в свободное время играл с нами в UNO. Потом уже увидела, что у него два миллиона подписчиков. Подумала: вот это я чуть не подставила Лизку! Но теперь они тоже будут о нас знать и за нами следить. Я видела, что потом Бивол полетел в ОАЭ и встретился с Криштиану Роналду. Мы знаем его, он знает Роналду, получается, между нами лишь одно рукопожатие, — рассказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ульяной Лапшовой и Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Линой Якуповой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Якупова — о встрече с Биволом: давайте вашего против нашего

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