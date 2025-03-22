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Лина Якупова рассказала, почему решила перейти из «Зенита» в «Спартак»

Лина Якупова рассказала, почему решила перейти из «Зенита» в «Спартак»
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Полузащитник женской команды «Спартака» Лина Якупова объяснила причины своего перехода к красно-белым из петербургского «Зенита» зимой 2025 года.

«Я девушка амбициозная, и у меня спорт стоит на первом месте. В последнее время в «Зените» я не выходила на поле. Мне 34 года, каждый матч для меня на вес золота. Вы не представляете, что чувствует футболист в это время: ты усердно тренируешься, собираешься на матч, берёшь вещи, приезжаешь, слышишь свисток – а не выходишь. Второй круг прошлого сезона я так и провела. Для меня это страшный сон. Поэтому я выбрала спорт», — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лапшовой.

Полное интервью с Линой Якуповой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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