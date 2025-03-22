Дубль форварда «Спартака» Угальде помог сборной Коста-Рики разгромить Белиз

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде оформил дубль, выступая за сборную Коста-Рики в первом матче финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ с Белизом. В этой игре коста-риканская национальная команда разгромила соперника со счётом 7:0.

Форвард красно-белых отметился голами на седьмой и 36-й минутах встречи.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 25 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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