«Зенит» — БАТЭ: во сколько начнётся матч, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 марта, состоится матч Winline Суперсерии, в котором встретятся российский «Зенит» и белорусский БАТЭ. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 21 тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 43 очка и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. После 1-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ заработал три очка и располагается на второй строчке.
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Комментарии
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