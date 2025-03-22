Якупова: в детстве фанатела от Сычёва — писала на ноге хной его фамилию

Бывшая полузащитница «Локомотива» Лина Якупова рассказала, что в детстве была поклонницей экс-нападающего железнодорожников Дмитрия Сычёва.

— Без шуток, я по нему фанатела в детстве. Писала на ноге хной его фамилию. Попросила купить мне форму «Локомотива», там, правда, был Лоськов на спине, но всё равно. Мы с родителями смотрели все матчи, а когда я оказывалась в Москве, думала: «Где-то там в Черкизово бегает мой Сычёв».

– Вы встретились, когда ты стала игроком «Локомотива»?

– Когда я попала в «Локомотив», Сычёв играл в «Казанке». Он иногда приходил на наши тренировки, ещё мы пересекались в тренажёрном зале. Девчонки подкалывали меня, специально громко говорили: «Лина, а это там случайно не Сычёв?» Я краснела. Так и не подошла сфотографироваться или взять автограф, очень стеснялась, — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лапшовой.

Самые титулованные футбольные клубы России: