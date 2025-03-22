«Партизан» — ЦСКА: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 22 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сербский «Партизан» и российский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и на текущий момент занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 22 марта 2025
-
10:45
-
10:31
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:12
-
09:00
-
08:55
-
08:20
-
08:00
-
05:03
-
04:57
-
04:30
-
04:20
-
04:00
-
03:41
-
03:22
-
03:00
-
02:02
-
02:01
-
01:57
-
01:45
-
00:51
-
00:47
-
00:40
-
00:38
-
00:31
-
00:21
-
00:20
-
00:11