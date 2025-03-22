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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Партизан» — ЦСКА: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть трансляцию

«Партизан» — ЦСКА: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сербский «Партизан» и российский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и на текущий момент занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.

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