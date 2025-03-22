Расписание матчей 25-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
Сегодня, 22 марта, матчем «Енисей» — «Нефтехимик» стартует 25-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 25-го тура Первой лиги
22 марта, суббота:
- 10:00 мск. «Енисей» – «Нефтехимик»;
- 15:00 мск. «Алания» – «Сокол»;
- 17:00 мск. «КАМАЗ» – «Тюмень»;
- 17:00 мск. «Торпедо» – «Родина».
23 марта, воскресенье:
- 8:00 мск. «СКА-Хабаровск» – «Ротор»;
- 12:00 мск. «Уфа» – «Балтика»;
- 14:00 мск. «Сочи» – «Шинник»;
- 17:00 мск. «Чайка» – «Черноморец».
24 марта, понедельник:
- 17:00 мск. «Урал» – «Арсенал» Тула.
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика» (50). На втором месте находится московское «Торпедо» (47), на третьем — «Сочи» (44).
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