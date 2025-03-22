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Расписание матчей 25-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 25-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 22 марта, матчем «Енисей» — «Нефтехимик» стартует 25-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 25-го тура Первой лиги

22 марта, суббота:

  • 10:00 мск. «Енисей» – «Нефтехимик»;
  • 15:00 мск. «Алания» – «Сокол»;
  • 17:00 мск. «КАМАЗ» – «Тюмень»;
  • 17:00 мск. «Торпедо» – «Родина».

23 марта, воскресенье:

  • 8:00 мск. «СКА-Хабаровск» – «Ротор»;
  • 12:00 мск. «Уфа» – «Балтика»;
  • 14:00 мск. «Сочи» – «Шинник»;
  • 17:00 мск. «Чайка» – «Черноморец».

24 марта, понедельник:

  • 17:00 мск. «Урал» – «Арсенал» Тула.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика» (50). На втором месте находится московское «Торпедо» (47), на третьем — «Сочи» (44).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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