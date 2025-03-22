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Якупова рассказала, как Свистунова реагирует на срыв перехода в «Барселону»

Якупова рассказала, как Свистунова реагирует на срыв перехода в «Барселону»
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Полузащитница московского «Спартака» Лина Якупова рассказала, как её одноклубница Яна Свистунова реагирует на срыв трансфера в «Барселону».

– По игре видно, что Яна – игрок уровня «Барселоны»?
– У Яны хорошая техника, она делает финты на тренировках. Думаю, через какое-то время, когда она наберёт мышечную массу и всё преодолеет, вполне сможет там заиграть. Потенциал у неё очень хороший.

– Было много обсуждений срыва трансфера в «Барселону». Она расстроилась из-за этого?
– Расстроилась из-за того, что все начали её подкалывать. Но Яну пригласили в «Барселону» не из-за того, что её кто-то туда пропихнул. Она не зазвездилась. Просто появилась такая возможность, и, если бы всё получилось, это было бы очень круто для её карьеры. Но злые языки, конечно, были неприятны. Со временем, может, она расскажет, почему всё сорвалось, — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лапшовой.

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