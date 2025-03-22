Сегодня, 22 марта, в 25-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 22 марта:

10:00 мск. «Енисей» – «Нефтехимик»;

15:00 мск. «Алания» – «Сокол»;

17:00 мск. «КАМАЗ» – «Тюмень»;

17:00 мск. «Торпедо» – «Родина».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков. На втором месте находится московское «Торпедо». Команда набрала 47 очков за 24 матча. На третьей строчке располагается «Сочи» (44), на четвёртой — «Урал» (41). В зоне вылета — «Тюмень» (16), владикавказская «Алания» (19) и саратовский «Сокол» (21).

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