Футболистка «Спартака» Якупова рассказала, почему в 23 года хотела закончить карьеру

Полузащитница «Спартака» Лина Якупова рассказала, почему думала закончить карьеру футболистки в 23 года.

«Раньше было сложно. Я начинала играть в дочерней команде «Россиянки». Конечно, на своём уровне я выделялась, но переходить из детского футбола во взрослый было тяжело. В основе «Россиянки» играли только топовые футболистки, это был уровень сборной России, с ними было сложно конкурировать, потому что я была ещё маленькой. И, конечно, психологически тяжело воспринимала, когда выходила на поле только на 10-15 минут. Сейчас есть тренеры, которые тебя направляют, подсказывают, что можно улучшить. У меня их не было, поэтому я не знала, над чем нужно работать. Мы просто бегали, но часовые кроссы, наоборот, убивают твою скорость. Я уступала тем игрокам в технике, в скорости принятия решения. И перешла в «Зоркий», потом – в «Кубаночку». Там у меня не сложились отношения с главным тренером. Я попробовала съездить в «Звезду-2005» на просмотр, но там не сложилось — сказали, что слишком много игроков, нужно подождать. Я начала думать: «Ну его нафиг, буду работать». Тогда я решила закончить с футболом. Мне было 23 года.

Хостес я работала только месяц – друг помог устроиться в дорогой ресторан, когда я переехала в Москву. Было психологически тяжело перестроиться, там нужно было много общаться с людьми, обладать особой хитростью. Так что меня уволили. Правда, я и сама хотела уйти.

Потом устроилась администратором в фитнес, потом начала возвращаться в футбол. Во второй лиге появилась команда «Спарта», меня позвали поиграть, вместе вышли в Первую лигу. Нас тренировал Карякин Алексей Александрович, с ним было комфортно играть. Там даже был спонсор, который устраивал очень крутые банкеты, даже в чемпионате России таких не было. Закрывали ресторан, огромный торт, куча шариков. Как будто мы Лигу чемпионов выиграли, — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лапшовой.

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