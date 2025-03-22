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Николай Наумов: Кисляк растёт на глазах, он мне напоминает Игоря Денисова

Николай Наумов: Кисляк растёт на глазах, он мне напоминает Игоря Денисова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о полузащитнике московского ЦСКА Матвее Кисляке.

«Неудивительно, что Кисляк так прогрессирует. Даже в прошлом сезоне он выглядел хорошо, выходя на замену. Матвей забивает очень интересные голы и растёт прямо на глазах. Это цепкий и боевитый парень, он мне напоминает Игоря Денисова. Думаю, закономерно растут его цена и мастерство. Хоть Николич часто ругает Кисляка, но он очень хороший парень, который мне нравится. Мне кажется, он вырастет в хорошего игрока сборной России», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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