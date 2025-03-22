В «Баварии» определились, кто может стать заменой для 31-летнего Гарри Кейна

«Бавария» рассматривает 24-летнего центрального нападающего «Майнца» Жонатана Буркардта в качестве потенциальной замены для 31-летнего форварда Гарри Кейна. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, мюнхенский клуб может приобрести немецкого футболиста по доступной цене. Подчёркивается, что конкуренцию «Баварии» в борьбе за Буркардта могут составить «Байер» и «Айнтрахт».

В нынешнем сезоне Буркардт принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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