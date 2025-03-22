Sport.es: Рафинья и Араухо могут успеть к матчу с «Осасуной», прилетев частным рейсом

Футболисты «Барселоны» Рафинья и Рональд Араухо могут успеть вернуться в расположение клуба после матчей сборной, чтобы принять участие в перенесённой игре 27-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (27 марта). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Рафинья и Араухо могут вылететь в Испанию на частном самолёте в компании других южноамериканских футболистов, выступающих в составе мадридских «Реала» и «Атлетико». В качестве таких игроков называются, например, Хулиан Альварес, Винисиус Жуниор и другие.

В матче квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Бразилии встретится с Аргентиной. Игра состоится 26 марта. В свою очередь, уругвайская национальная команда 25 марта сыграет с Боливией.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: