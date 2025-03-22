Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Судан— Сенегал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sport.es: Рафинья и Араухо могут успеть к матчу с «Осасуной», прилетев частным рейсом

Sport.es: Рафинья и Араухо могут успеть к матчу с «Осасуной», прилетев частным рейсом
Комментарии

Футболисты «Барселоны» Рафинья и Рональд Араухо могут успеть вернуться в расположение клуба после матчей сборной, чтобы принять участие в перенесённой игре 27-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (27 марта). Об этом сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Рафинья и Араухо могут вылететь в Испанию на частном самолёте в компании других южноамериканских футболистов, выступающих в составе мадридских «Реала» и «Атлетико». В качестве таких игроков называются, например, Хулиан Альварес, Винисиус Жуниор и другие.

В матче квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Бразилии встретится с Аргентиной. Игра состоится 26 марта. В свою очередь, уругвайская национальная команда 25 марта сыграет с Боливией.

Материалы по теме
Рафинья ответил, видит ли он себя в качестве будущего обладателя «Золотого мяча»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android