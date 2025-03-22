Якупова рассказала, как болельщики «Зенита» отреагировали на её переход в «Спартак»

Полузащитница московского «Спартака» Лина Якупова рассказала, как болельщики санкт-петербургского «Зенита» отреагировали на её переход в стан красно-белых.

«В женском футболе тоже бывают разные комментарии. На самом деле те люди, которые меня знают, поздравили, с теплотой отнеслись к моему решению. Естественно, были и оскорбительные комментарии, но на них я не обращаю внимания. Это моя жизнь, в первую очередь, я выбираю для себя, как мне будет лучше», — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лапшовой.

Якупова подписала контракт со «Спартаком» в декабре 2024 года. Трудовое соглашение рассчитано на два года. Полузащитница выступала в составе «Зенита» с 2021 года.

Якупова — о перерыве в карьере: ну его нафиг, буду работать: