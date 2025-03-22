«Ювентус» может продать своего полузащитника в «Ноттингем Форест» — Скира

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Ювентуса» Дугласу Луису. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Бразильский футболист перешёл в итальянский гранд минувшим летом из «Астон Виллы». Сообщалось, что «Ювентус» заплатил за трансфер Луиса € 51,5 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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