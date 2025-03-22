Лина Якупова: у «Спартака» есть все шансы на борьбу за чемпионство в этом году

Полузащитница «Спартака» Лина Якупова поделилась мнением о готовности женской команды красно-белых бороться за чемпионство. После двух матчей Суперлиги «Спартак» набрал шесть очков и занимает первое место.

– «Спартак» – молодая команда, это лишь второй её сезон в женском футболе. Насколько готовы бороться за чемпионство?

– Команда хорошая, амбициозная, много крутых игроков. Я думаю, что у нас есть все шансы на борьбу за чемпионство в этом году. Конечно, первые годы построения команды всегда непростые – я проходила это и в «Локомотиве», и в «Зените», но всё возможно. Главное работать и стремиться к цели.

Опытные игроки важны в любой команде. Сегодня молодой сыграл круто, а следующий тур провалил – это нормально, это молодость, мы все через это проходили. Молодым футболисткам тяжело даётся переход из детского футбола во взрослый. Они техничные, но нужно перешагнуть этот барьер, научиться бороться на высоком уровне и оперативно принимать решения на поле. Тогда ты будешь в основе. В академии много хороших девчонок, которых зовут на наши тренировки. Недавно даже были девочки из команд ЮФЛ до 12 лет. Они посмотрели, как тренируются профессиональные игроки, какая у нас атмосфера, — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лапшовой.

Якупова — о встрече с Биволом: давайте вашего против нашего: