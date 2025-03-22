AS: Эндрик не хочет покидать «Реал», игрок провёл 496 минут на поле в этом сезоне

18-летний нападающий мадридского «Реала» Эндрик доволен тем, как складывается его первый сезон в испанском гранде. Об этом сообщает AS.

По информации источника, бразильский игрок не переживает о небольшом количестве игрового времени, поскольку понимает, что ему приходится конкурировать со звёздами футбола. Подчёркивается, что на текущий момент Эндрик «даже не хочет слышать» о варианте с уходом в аренду грядущим летом.

В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. В общей сложности бразилец провёл на поле 496 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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