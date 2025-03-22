Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Фарерские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рибери: «Золотой мяч» 2013 года — несправедливость, Месси и Роналду не были лучше меня

Рибери: «Золотой мяч» 2013 года — несправедливость, Месси и Роналду не были лучше меня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший крайний нападающий «Баварии» Франк Рибери считает, что он несправедливо не получил «Золотой мяч» в 2013 году. По итогам голосования французский футболист занял третье место. Награду выиграл экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял второе место.

«Это был идеальный год. Я не мог бы провести его лучше. Этот «Золотой мяч» навсегда останется несправедливостью. Всё ещё ищу объяснение. Никогда не пойму, почему дата окончания голосования была продлена более чем на две недели.

Месси и Криштиану Роналду всегда относились ко мне с уважением. Они знали, что я нахожусь на их уровне. При всём моём уважении в 2013 году они были не лучше меня», — приводит слова Рибери L'Équipe.

Материалы по теме
Лионель Месси может возобновить свои выступления в Европе — TNT Sports

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android