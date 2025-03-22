Рибери: «Золотой мяч» 2013 года — несправедливость, Месси и Роналду не были лучше меня

Бывший крайний нападающий «Баварии» Франк Рибери считает, что он несправедливо не получил «Золотой мяч» в 2013 году. По итогам голосования французский футболист занял третье место. Награду выиграл экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял второе место.

«Это был идеальный год. Я не мог бы провести его лучше. Этот «Золотой мяч» навсегда останется несправедливостью. Всё ещё ищу объяснение. Никогда не пойму, почему дата окончания голосования была продлена более чем на две недели.

Месси и Криштиану Роналду всегда относились ко мне с уважением. Они знали, что я нахожусь на их уровне. При всём моём уважении в 2013 году они были не лучше меня», — приводит слова Рибери L'Équipe.

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