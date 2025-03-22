Кейн сравнил себя с Месси и Роналду, заявив, что люди привыкли к его голам

31-летний нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн считает, что общественность говорила бы больше о его результативности, если бы он был моложе.

«Это похоже на то, как [Криштиану] Роналду и [Лионель] Месси забивали сумасшедшее количество голов, а в следующем сезоне отметились 40 мячами вместо 50, и казалось, что у них плохой сезон.

Люди воспринимают это [голы] как должное. Я забил 69 голов [за сборную Англии], но, когда ты забиваешь в ворота Албании, Латвии или других команд, люди просто ждут этого и не говорят об этом много. Скажем, если бы мне сейчас было 25 лет и я делал бы то же самое, то ажиотаж вокруг меня, возможно, был бы немного другим.

Опять же, это часть футбола. Я наблюдал подобное и у некоторых других игроков, когда им было за 30. Может быть, людям просто надоедает то, что вы делаете. Однако мне точно не скучно. Я с нетерпением жду будущих матчей», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: