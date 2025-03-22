Игнатьев: не знаю, что из себя представляет сборная Замбии, мы можем только гадать

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением об уровне сборной Замбии, с которой России предстоит сыграть в товарищеском матче (25 марта).

«Наверное, уровень сборной Замбии сильнее Гренады, но мы можем только гадать — у нас нет чёткой картины по поводу замбийцев. Я не представляю, что из себя представляет Замбия. Конечно, африканцы чем-то могут удивить нашу сборную. Хотелось бы увидеть, что Замбия может больше, чем Гренада. Но в данной ситуации нужно смотреть на игру сборной России по отношению к сборной России. Хорошо, что мы всех сейчас обыгрываем, но понятно, что это не тот уровень и сила сопротивления. В целом сборная России не особо ощущает напряжения со стороны соперников. Российские футболисты проявляют желание и добиваются положительного результата, но при этом мы говорим, что это всё не то», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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