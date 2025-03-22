«Енисей» дома обыграл «Нефтехимик» в матче 25-го тура Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Енисей» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Фисенко из Владивостока. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл нападающий «Енисея» Александр Канаплин. На 23-й минуте полузащитник Кирилл Ушатов укрепил преимущество красноярской команды.

«Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 37 очков за 25 матчей. «Нефтехимик» заработал 29 очков после 25 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 50 очков за 24 игры.

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