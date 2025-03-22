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«Енисей» дома обыграл «Нефтехимик» в матче 25-го тура Первой лиги

«Енисей» дома обыграл «Нефтехимик» в матче 25-го тура Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Енисей» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Фисенко из Владивостока. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Канаплин – 9'     2:0 Ушатов – 23'    

В начале встречи счёт открыл нападающий «Енисея» Александр Канаплин. На 23-й минуте полузащитник Кирилл Ушатов укрепил преимущество красноярской команды.

«Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 37 очков за 25 матчей. «Нефтехимик» заработал 29 очков после 25 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 50 очков за 24 игры.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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