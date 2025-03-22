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Лина Якупова рассказала, как юная болельщица загадала Деду Морозу её переход в «Спартак»

Лина Якупова рассказала, как юная болельщица загадала Деду Морозу её переход в «Спартак»
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Полузащитница «Спартака» Лина Якупова рассказала, как юная болельщица загадала Деду Морозу переход футболистки в стан красно-белых.

– Правда, что одна из твоих маленьких болельщиц загадывала Деду Морозу твой переход в «Спартак»?
– Мы познакомились с родителями этой девочки в 2021 году, когда сборная России играла с Португалией в отборе на чемпионат Европы. Мы переписывались в соцсетях, они часто приезжали на стадион. Их дочка увидела по телевизору какой-то из наших матчей и захотела играть в футбол. С садика она играла с мальчиками, а родители ждали, когда откроется академия для девочек в «Спартаке», потому что болеют за этот клуб уже много лет. Когда это произошло, она сразу пошла заниматься. Сейчас Варя – капитан «Спартака» 2015 года рождения. Мы часто видимся, они всей семьёй приезжали на матчи «Зенита». Оказалось, что в этом году на Новый год Варя загадывала Деду Морозу, чтобы я перешла в «Спартак». А до этого всё время спрашивала: «Ну когда вы перейдёте?» — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лапшовой.

Якупова подписала двухлетний контракт со «Спартаком» в декабре 2024 года. До этого с 2021 года полузащитница выступала в составе «Зенита».

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Как маленькая болельщица загадала Деду Морозу переход Лины:

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