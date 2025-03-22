Игнатьев: Кисляк не выпадает из игрового ансамбля ЦСКА, новые фамилии вызывают радость

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Честно говоря, не представлял у Кисляка такого прогресса. Он только начинает играть в большом футболе и не выпадает из игрового ансамбля ЦСКА. Матвей достаточно уверенно провёл матч за сборную России с Гренадой. Хорошо, что у нас появляются новые фамилии и имена. Главный показатель для Кисляка — игра за ЦСКА, он выглядел довольно прилично. Всегда новые фамилии, появляющиеся на небосклоне, вызывают некую радость, ведь наш футбол не скудеет», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.