Булыкин: неприезд основного форварда сборной Замбии Даки снижает ожидания от матча
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Замбией. Игра пройдёт в Москве во вторник, 25 марта.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Думаю, сборная Замбии будет немного посильнее Гренады. Но для российской национальной команды эти сборные не являются сильными соперниками, поэтому россияне должны показывать свою игру и выигрывать с хорошим счётом. При этом Замбия способна удивить сборную России как минимум борьбой. Но неприезд основного форварда Замбии Патсона Даки, который выступает за «Лестер», снижает ожидания от матча», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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