Булыкин: неприезд основного форварда сборной Замбии Даки снижает ожидания от матча

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Замбией. Игра пройдёт в Москве во вторник, 25 марта.

«Думаю, сборная Замбии будет немного посильнее Гренады. Но для российской национальной команды эти сборные не являются сильными соперниками, поэтому россияне должны показывать свою игру и выигрывать с хорошим счётом. При этом Замбия способна удивить сборную России как минимум борьбой. Но неприезд основного форварда Замбии Патсона Даки, который выступает за «Лестер», снижает ожидания от матча», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.