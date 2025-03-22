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Лукман хочет покинуть «Аталанту» и перейти в «Барселону» — Mundo Deportivo

Лукман хочет покинуть «Аталанту» и перейти в «Барселону» — Mundo Deportivo
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Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман желает покинуть итальянский клуб и перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, если нигерийский футболист не станет ожидать завершения контракта с «Аталантой», заканчивающегося летом 2026 года, то он может покинуть бергамасков за сумму около € 30 млн.

В нынешнем сезоне Лукман принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Адемола Лукман Подробнее
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