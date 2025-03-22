Бергер: «МЮ» может заменить Каземиро Нмечей из «Боруссии», стоимость хавбека — € 50 млн

«Манчестер Юнайтед» действительно проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече. Информацию Bild подтверждает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно сведениям Бергера, на текущий момент полузащита «красных дьяволов» укомплектована. Однако если кто-либо из хавбеков покинет клуб, то Нмеча может быть подписан. Подчёркивается, что Каземиро входит в число полузащитников, которые потенциально могут покинуть «Манчестер Юнайтед». Трансфер футболиста из «Боруссии» может обойтись англичанам в € 50 млн.

В нынешнем сезоне Нмеча принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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