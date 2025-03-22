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Юрий Сёмин оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Юрий Сёмин оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался об игре московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1), а также оценил шансы красно-белых на победу в нынешнем сезоне чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Игра «Спартака» в матче с «Зенитом» оставила очень мощное впечатление. «Спартак» явно играл на победу, футболисты выдержали и высокое напряжение, и тот тактический план, который перед матчем им дал тренер. При потере мяча они не спешили отходить назад, а старались накрывать игроков «Зенита». Они накрывали их на чужой половине поля при развитии атаки от вратаря. Всё задуманное удалось. Самое главное — то, что их физически хватило на весь матч. С такой игрой «Спартак» явно претендует на чемпионство. Но команде нужна стабильность в игре.

Если будет стабильность и они в таком хорошем режиме и направлении проведут ещё девять матчей, то у них будут большие шансы на победу в чемпионате России. Но хорошо эти девять матчей может провести и «Краснодар», и тот же «Зенит». Поэтому я жду развязки в последних турах чемпионата России», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике.

По итогам 21-го тура «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Деяна Станковича набрали 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков. Сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке из-за результатов личных встреч. На первом месте находится «Краснодар». В активе «быков» 46 очков.

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