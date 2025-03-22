Хулиан Альварес впервые высказался о своём спорном пенальти в матче с «Реалом» в ЛЧ

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес впервые прокомментировал ситуацию со своим пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.), который не был засчитан из-за двойного касания футболиста по мячу.

«Я посмотрел этот момент тысячу раз. Повсюду есть видео. Я не почувствовал касания по мячу. Если там и были два касания, то контакт был минимальным, его было очень трудно заметить. Но уже всё…

Правила должны быть понятнее, ведь я не пытался воспользоваться преимуществом. Например, если во время удара с пенальти вратарь выходит из ворот, то 11-метровый удар назначается заново. Это делается не для того, чтобы получить какое-либо преимущество. Очень жаль, что так произошло», — сказал Альварес в эфире ESPN.

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