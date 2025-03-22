Черышев: Денис справлялся с травмами благодаря вере клуба — Захаряну нужно то же самое

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев отреагировал на новость о травме российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. 14 марта в испанском клубе сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку из-за болевых ощущений.

«Арсен проходит адаптацию в Испании, у него сложный период. Могу сказать только одну вещь: терпения. Главное, чтобы пресса и близкие его поддерживали. Он вернётся. До приезда в Испанию Захарян не получал таких нагрузок и не выполнял такую работу. Может, был не готов физически.

У Дениса (Черышева. — Прим. «Чемпионата») тоже были повреждения, как и у любого профессионала. Получилось так, что не обратили внимание на травму, которая была ещё с 16 лет. Всё началось после того, как в клубе появились. После 22 началась вся эта ерунда. Денис справлялся с этим с помощью поддержки семьи, команды, веры в него тренера и клуба. Окружение — один из самых главных факторов. Захаряну тоже это нужно. И поменьше читать о том, что ты травмирован, — торопишься быстрее восстановиться. Была реклама «Сделай паузу — скушай «Твикс». Нужно полное восстановление. У Захаряна, возможно, как раз эта ошибка. Арсен отличный футболист, прекрасный парень — у него всё будет хорошо», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.