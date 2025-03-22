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«Спасибо, братья». ЦСКА поблагодарил фанатов «Партизана», тепло встретивших армейцев

«Спасибо, братья». ЦСКА поблагодарил фанатов «Партизана», тепло встретивших армейцев
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ПФК ЦСКА в своём телеграм-канале поблагодарил болельщиков «Партизана», которые тепло поприветствовали футболистов красно-синих, посетивших баскетбольный матч чёрно-белых с турецкой командой «Анадолу Эфес» в Евролиге (65:97).

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
65 : 97
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

«Спасибо, братья. Ждём завтра такую же поддержку на стадионе «Партизан»!» — написано в телеграм-канале ЦСКА.

В частности, во время баскетбольной игры болельщики «Партизана» скандировали «ЦСКА».

Напомним, сегодня, 22 марта, между футбольными ЦСКА и «Партизаном» состоится футбольный матч. Игра пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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