«Спасибо, братья». ЦСКА поблагодарил фанатов «Партизана», тепло встретивших армейцев

ПФК ЦСКА в своём телеграм-канале поблагодарил болельщиков «Партизана», которые тепло поприветствовали футболистов красно-синих, посетивших баскетбольный матч чёрно-белых с турецкой командой «Анадолу Эфес» в Евролиге (65:97).

«Спасибо, братья. Ждём завтра такую же поддержку на стадионе «Партизан»!» — написано в телеграм-канале ЦСКА.

В частности, во время баскетбольной игры болельщики «Партизана» скандировали «ЦСКА».

Напомним, сегодня, 22 марта, между футбольными ЦСКА и «Партизаном» состоится футбольный матч. Игра пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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