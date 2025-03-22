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«День, который я никогда не забуду». 18-летний Льюис-Скелли — о дебюте за сборную Англии

«День, который я никогда не забуду». 18-летний Льюис-Скелли — о дебюте за сборную Англии
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18-летний защитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли поделился эмоциями от дебюта в составе национальной команды. Футболист вышел на поле в стартовом составе на матч 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией и отметился забитым голом.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Албания
1:0 Льюис-Скелли – 20'     2:0 Кейн – 77'    

«Вратарь шёл на меня, и я попытался нанести удар между ног. Я даже не думал, что забью! У меня нет слов. Последние шесть месяцев пролетели так быстро. Я остаюсь в реальности и принимаю каждый момент таким, какой он есть. Честно говоря, это невероятно. Это день, который я никогда не забуду. Я узнал о попадании в состав утром на собрании, и, когда я увидел своё имя, моё сердце забилось — я был так взволнован», — приводит слова Льюиса-Скелли пресс-служба сборной на своём сайте.

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