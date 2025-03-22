Колыванов: Кисляк выступает как зрелый игрок, Матвей становится одним из лидеров ЦСКА

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Молодые футболисты должны прогрессировать, если хотят чего-то добиваться в футболе и своей профессиональной карьере. Кисляк — молодец! В прошлом сезоне начал играть, а сейчас становится одной из ключевых фигур и лидеров ЦСКА. Но эту планку держать непросто, нужно продолжать играть на том же уровне. У нас есть много примеров, когда игроки расцветают, а потом начинают относиться к своей карьере небрежно.

Однозначно, в Кисляке виден потенциал, чтобы стать ключевым футболистом ЦСКА на долгие годы, раз он уже в 19 лет показывает хорошую и качественную игру. Матвей выступает как зрелый игрок», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.