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Роналду рассказал, при каком условии он сыграет свадьбу с Джорджиной Родригес

Роналду рассказал, при каком условии он сыграет свадьбу с Джорджиной Родригес
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Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, что друзья подшучивают над ней из-за того, что 40-летний футболист не женился на ней, несмотря на то что они находятся в отношениях с 2016 года и воспитывают двух общих детей.

«Они [мои друзья] всегда шутят о свадьбе, спрашивая: «Когда свадьба?» С тех пор, как вышла песня Дженнифер Лопес «Кольцо», они начали петь её мне (в припеве данной песни звучит фраза: «А когда же кольцо?» — Прим. «Чемпионата»). Но не всё зависит от меня», — сказала Родригес на реалити-шоу «Я – Джорджина».

Сам Роналду дал следующий комментарий по этой ситуации: «Я всегда говорю ей: «[Женимся] когда мы найдём общий язык». Как и во всём, что касается нашей жизни. Она знает, о чём я говорю. Это может произойти через год или через полгода, или через месяц. Но я на 100% уверен, что это случится».

Напомним, португальский футболист сделал предложение Джорджине в 2018 году, но свадьба сыграна не была.

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