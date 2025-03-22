Колыванов — о Замбии: хочется видеть соперников уровнем выше, чтобы Россия напрягалась

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Замбией. Игра пройдёт в Москве во вторник, 25 марта.

«Африканские футболисты физически мощные, но игроки сборной Гренады тоже были высокие и мощные, но не обучены футболу. Замбийцы чуть классом повыше гренадцев. Я ни разу не видел игры сборной Замбии, не знаю, что они из себя представляют и на каком месте находятся в рейтинге.

Конечно, хочется видеть соперников уровнем повыше, чтобы сборная России напрягалась. Когда футболист выходит на матч с заведомо слабой командой, не может психологически полностью включиться и относиться к игре предвзято. А когда ты работаешь под полным давлением и напряжением, показываешь весь потенциал. Дай бог, чтобы матч с Замбией получился насыщенным и была интрижка. То, что сборная России много забивает и не пропускает, это хорошо, но от таких лёгких матчей все устают», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.