«Ливерпуль» не будет продлевать контракт с Жотой, игрок интересен «Арсеналу» — FI

«Ливерпуль» не намерен продлевать контракт с 28-летним нападающим Диогу Жотой, заканчивающийся летом 2027 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, интерес к португальскому футболисту проявляет лондонский «Арсенал», однако у «канониров» вызывает беспокойство травматичность 28-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Жота принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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