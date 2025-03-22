«МЮ» интересен Экитике из «Айнтрахта», немцы запрашивают € 80 млн за игрока — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему нападающему «Айнтрахта» Уго Экитике. Об этом этом сообщил журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, франкфуртский клуб готов отпустить французского футболиста грядущим летом, если получит предложение в размере € 80 млн. Подчёркивается, что «красные дьяволы» также обратились в «Лейпциг» по поводу потенциального трансфера форварда Беньямина Шешко. «Быки» оценивают 21-летнего игрока в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Экитике принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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