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Круговой — о расизме: так было всегда, и в России, и за рубежом — везде ухают

Круговой — о расизме: так было всегда, и в России, и за рубежом — везде ухают
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Крайний защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался об инциденте с участием бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Напомним, бразилец был удалён по ходу этой игры за неприличный жест в адрес болельщиков воронежской команды. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался.

— В продолжение темы с инцидентом с Венделом: ты был на большинстве стадионов во многих городах России. Ты хоть раз слышал, чтобы болельщики ухали на стадионе?
— Да, так было всегда. С трибун постоянно кто-то кричит. И в России, и за рубежом — везде ухают и кричат.

— Легионеры, с которыми ты играл, жаловались на это?
— Нет. Думаю, они между собой только могут это обсудить.

— То есть эта проблема есть не только в России?
— Везде бывают проявления расизма, к сожалению. Вспомните ту же историю с Винисиусом. Просто каждый реагирует по-разному, — приводит слова Кругового Sport24.

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Ранее было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона.

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