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Деменко: Замбия способна удивить сборную России — будет гораздо сложнее, чем с Гренадой

Деменко: Замбия способна удивить сборную России — будет гораздо сложнее, чем с Гренадой
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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился мнением о товарищеском матче между российской национальной командой и Замбией, который состоится 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Естественно, в матче со сборной Замбии будет другое сопротивление, нежели чем с Гренадой. России будет гораздо сложнее, ведь у замбийцев есть футболисты, которые выступали и выступают на хорошем уровне. Что касается неприезда Даки в Россию, хотелось бы сыграть с сильнейшими. В любом случае Замбия — сборная, которая приедет играть на хороший результат, а не проигрывать. Обидно, что не получится увидеть некоторых футболистов высокого уровня. При этом уверен, что замбийцы способны как-то удивить сборную России», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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