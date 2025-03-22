Деменко: Замбия способна удивить сборную России — будет гораздо сложнее, чем с Гренадой

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился мнением о товарищеском матче между российской национальной командой и Замбией, который состоится 25 марта.

«Естественно, в матче со сборной Замбии будет другое сопротивление, нежели чем с Гренадой. России будет гораздо сложнее, ведь у замбийцев есть футболисты, которые выступали и выступают на хорошем уровне. Что касается неприезда Даки в Россию, хотелось бы сыграть с сильнейшими. В любом случае Замбия — сборная, которая приедет играть на хороший результат, а не проигрывать. Обидно, что не получится увидеть некоторых футболистов высокого уровня. При этом уверен, что замбийцы способны как-то удивить сборную России», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Как сборная России играет при Карпине: