Деменко: нельзя представить опорную зону «Спартака» без Умярова

Известный российский экс-футболист Максим Деменко высказался о полузащитнике московского «Спартака» Наиле Умярове.

«Умяров очень сильно прибавил в «Спартаке» и стал увереннее в себе, допуская меньше брака. Немаловажный фактор — тренерское доверие. Мне кажется, их связка с Пруцевым очень интересна — Наиль более работоспособный, а Данил — разыгрывающий. Поэтому сейчас нельзя представить опорную зону «Спартака» без Умярова», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Наиль Умяров провёл 20 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.