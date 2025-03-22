Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Фарерские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: нельзя представить опорную зону «Спартака» без Умярова

Деменко: нельзя представить опорную зону «Спартака» без Умярова
Комментарии

Известный российский экс-футболист Максим Деменко высказался о полузащитнике московского «Спартака» Наиле Умярове.

«Умяров очень сильно прибавил в «Спартаке» и стал увереннее в себе, допуская меньше брака. Немаловажный фактор — тренерское доверие. Мне кажется, их связка с Пруцевым очень интересна — Наиль более работоспособный, а Данил — разыгрывающий. Поэтому сейчас нельзя представить опорную зону «Спартака» без Умярова», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Наиль Умяров провёл 20 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Шикунов: Станкович выстроил игру в центре поля «Спартака» вокруг Умярова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android