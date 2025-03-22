Кевин Кураньи оценил шансы московского «Динамо» на победу в РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что продолжает следить за выступлениями российского клуба, а также поделился мыслями о шансах бело-голубых на победу в чемпионате России.

— Следите за РПЛ? За бывшим клубом «Динамо»?

— Да, слежу и остаюсь большим фанатом «Динамо», всегда желаю ему успехов. Знаю, что в команду вложены серьёзные деньги, бело-голубые полны амбиций. Как, собственно, было и 10 лет назад, когда пришёл большой тренер Станислав Черчесов, с которым команда ощутимо повысила уровень, поднялась на четвёртое место в чемпионате, добилась успеха в Лиге Европы, где выиграла шесть матчей из шести, потом прошла «Андерлехт» в плей-офф и остановилась только на «Наполи».

— Есть ли шанс в ближайшее время повторить что-то подобное, хотя бы в чемпионате России?

— Это будет непросто. Да, команда была в шаге от успеха в чемпионате, но добиться титула при таких конкурентах, как «Зенит», крайне сложно, — приводит слова Кураньи «Спорт день за днём».

Напомним, Кураньи играл за «Динамо» с 2010 по 2015 год. За это время немецкий форвард провёл 151 матч, в которых забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Динамо» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, в активе команды 39 очков.