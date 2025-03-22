39-летний Модрич: хочу завершить карьеру в «Реале», это моя мечта

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, контракт хорватского футболиста со «сливочными» заканчивается грядущим летом.

«Я хотел бы завершить карьеру в «Реале». Это было бы мечтой для меня. Но посмотрим, что произойдёт. Я не чувствую никакого давления», — сказал Модрич в интервью Telefoot.

39-летний футболист выступает в составе «сливочных» с лета 2012 года. За этот период он принял участие в 579 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 93 результативными передачами. В составе испанского гранда Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза становился чемпионом Испании.

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