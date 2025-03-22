Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Фарерские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

39-летний Модрич: хочу завершить карьеру в «Реале», это моя мечта

39-летний Модрич: хочу завершить карьеру в «Реале», это моя мечта
Комментарии

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, контракт хорватского футболиста со «сливочными» заканчивается грядущим летом.

«Я хотел бы завершить карьеру в «Реале». Это было бы мечтой для меня. Но посмотрим, что произойдёт. Я не чувствую никакого давления», — сказал Модрич в интервью Telefoot.

39-летний футболист выступает в составе «сливочных» с лета 2012 года. За этот период он принял участие в 579 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 93 результативными передачами. В составе испанского гранда Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза становился чемпионом Испании.

Материалы по теме
Модрич прокомментировал победу сборной Хорватии в матче с Францией

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android