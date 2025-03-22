Судья Владислав Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве — источник

Футбольный судья Владислав Безбородов может оказаться подозреваемым по делу о мошенничестве. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, самарские следователи МВД выяснили схему, по которой, по их мнению, могли получать деньги российские судьи. Якобы чаще всего они брали деньги с представителей сразу двух команд. Однако теперь они столкнулись с проблемой, что практически нереально доказать факт передачи денег, а следовательно, привлечь кого-либо к ответственности.

Подчёркивается, что при этом если судья брал деньги с двух команд, то, значит, он не оказывал влияния на результат, а занимался мошенничеством. Одним из судей, кто чаще всего упоминается в материалах дела, является Владислав Безбородов. Однако следователи до сих пор не вызвали Безбородова на допрос, так как опасаются, что на текущий момент могут «не дожать» его во время разговора.

Напомним, в начале ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025. Арбитр нарушил статьи 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

Материалы по теме Безбородов не стал обжаловать решение о своём отстранении до конца сезона‑2024/2025

Самые скандальные футболисты в истории: