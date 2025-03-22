«Барселона» выступила с заявлением о травме Пау Кубарси

Пресс-служба каталонской «Барселоны» выступила с заявлением о состоянии здоровья защитника клуба Пау Кубарси, который получил травму, выступая за сборную Испании.

«Медицинские тесты, проведённые сегодня утром, показали, что у игрока первой команды Пау Кубарси растяжение передней связки правой лодыжки. Он будет проходить консервативное лечение, а его состояние будет повторно оценено через 48 часов», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

18-летний футболист был заменён на 41-й минуте первой встречи 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (2:2). Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте объявила, что защитник Пау Кубарси покидает расположение сборной Испании и возвращается в «Барселону».