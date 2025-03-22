Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Фарерские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий — о Дзюбе: это не рекорд Овечкина или Роналду, но нужно порадоваться

Непомнящий — о Дзюбе: это не рекорд Овечкина или Роналду, но нужно порадоваться
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. В среду, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Говорят, что рекорд рекорду рознь. Но ведь больше Дзюбы за сборную никто не забил? Нет. Да, рекорд установлен в матче с Гренадой, но Дзюба в этом не виноват. Мне кажется, что это приглашение в сборную было не только под рекорд, а абсолютно логичное. Сейчас в России я не вижу нападающего такого же плана, который был бы сильнее Артёма. Конечно, это не рекорд Овечкина или Роналду, но нужно порадоваться», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Дзюба стал самым возрастным автором гола в сборной России. Кого он обошёл?
Истории
Дзюба стал самым возрастным автором гола в сборной России. Кого он обошёл?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android