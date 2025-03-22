Непомнящий — о Дзюбе: это не рекорд Овечкина или Роналду, но нужно порадоваться

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. В среду, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

«Говорят, что рекорд рекорду рознь. Но ведь больше Дзюбы за сборную никто не забил? Нет. Да, рекорд установлен в матче с Гренадой, но Дзюба в этом не виноват. Мне кажется, что это приглашение в сборную было не только под рекорд, а абсолютно логичное. Сейчас в России я не вижу нападающего такого же плана, который был бы сильнее Артёма. Конечно, это не рекорд Овечкина или Роналду, но нужно порадоваться», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.