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Calciomercato: «Ливерпуль» готов продать Кьезу летом, игрок интересен «Наполи»

Calciomercato: «Ливерпуль» готов продать Кьезу летом, игрок интересен «Наполи»
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«Ливерпуль» готов расстаться с 27-летним крайним нападающим Федерико Кьезой грядущим летом. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, футболист может продолжить карьеру в Италии, однако для этого ему придётся отказаться от части заработной платы. Также возможен вариант с тем, что мерсисайдцы отдадут Кьезу в аренду. Подчёркивается, что основным претендентом на нападающего в Серии А является «Наполи», главный тренер которого Антони Конте лично заинтересован в 27-летнем игроке.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Ювентуса». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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