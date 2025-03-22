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«Ман Сити» и «МЮ» готовятся к борьбе за «нового Деклана Райса» из АПЛ — TEAMtalk

«Ман Сити» и «МЮ» готовятся к борьбе за «нового Деклана Райса» из АПЛ — TEAMtalk
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» готовятся к конкуренции за покупку 21-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в стане двух манчестерских команд считают, что английский футболист может стать «новым Декланом Райсом». Ранее издание Daily Mail сообщало, что «орлы» оценивают 21-летнего игрока в £ 70 млн.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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