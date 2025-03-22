Экс-тренер сборной Узбекистана Непомнящий высказался о возможном выходе команды на ЧМ

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий высказался о возможном выходе национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«Молодёжная сборная Узбекистана серьёзно выступает в последнее время, участвовала на Олимпиаде. В стране над молодёжным футболом, а теперь они выросли — эта работа сказывается и на главной команде. Некоторые уже играют в Европе — те же Хусанов и Шомуродов. С одной стороны, выход Узбекистана на чемпионат мира удивит, а с другой — так и должно быть. Это будет следствием хорошей работы, но и, согласен, незаурядным достижением», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После семи матчей группового этапа квалификации к ЧМ Узбекистан набрал 16 очков и находится на втором месте группы А.