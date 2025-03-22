«Ювентус» готов включить Гатти в сделку по покупке Осимхена у «Наполи» — Tuttosport

«Ювентус» рассматривает вариант с включением защитника Федерико Гатти в сделку по покупке нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, выступающего за «Галатасарай» на правах аренды. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, в туринском клубе знают, что главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте является большим поклонником игры Гатти и хочет, чтобы он составил пару центральных защитников с Алессандро Буонджорно в «Наполи».

Подчёркивается, что потенциальное подписание Осимхена может позволить «Ювентусу» отпустить из клуба форварда Душана Влаховича, а также продлить пребывание в команде нападающего Рандаля Коло Муани, арендованного у «ПСЖ».

Самый дорогой трансфер в истории футбола: