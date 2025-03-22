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Игрок сборной Замбии Кингз Кангва высказался о предстоящем матче с Россией

Игрок сборной Замбии Кингз Кангва высказался о предстоящем матче с Россией
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Футболист сборной Замбии Кингз Кангва, ранее выступавший в составе тульского «Арсенала», высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с Замбией очень важен для России. В той ситуации, в которой оказалась команда, важно играть в любых матчах, ценить каждую возможность и футболистам, и болельщикам. Я думаю, что все будут смотреть за игрой. Мы рады приехать в Москву и получить этот опыт», — сказал Кангва в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кингз выступал за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год. В общей сложности африканец сыграл за российскую команду 55 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью результативными передачами.

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