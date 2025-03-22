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Вячеслав Чанов: не всё ли равно, в каком матче Дзюба побил рекорд Кержакова?

Вячеслав Чанов: не всё ли равно, в каком матче Дзюба побил рекорд Кержакова?
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о рекорде нападающего Артёма Дзюбы, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной России, поразив ворота Гренады в товарищеском матче (5:0). Этот мяч стал 31-м для 36-летнего футболиста за национальную команду.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Не всё ли равно, в каком матче Дзюба побил рекорд Кержакова? Рекорды на то и существуют, чтобы их бить. Артём последними играми заслужил вызов в сборную России. Он отлично играет в подыгрыше, отдавая мячи партнёрам, но и сам не забывает, что является бомбардиром.

Не знаю, насколько долго продержится рекорд Дзюбы. Когда футболист подходит к какому-то рекорду, он много начинает думать и ничего не получается. Пускай время идёт, а в конце посмотрим», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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